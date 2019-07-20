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Украинские военные мощно влупили по оккупанту под Авдеевкой и взорвали его позицию
В Сети показали кадры удара ВСУ по позиции гибридной армии России на Донбассе. Обстрел велся из-под Авдеевки.
Кадры атаки обнародовал в Twitter аккаунт под ником "Позывной Колым", передает "Диалог.UA".
"Позывной Колым" показал работу противотанкистов ООС. Они ночью наносят удары по позиции оккупанта на одной из самых "горячих" точек фронта - под Авдеевкой. Выпускают бойцы 2 снаряда по вражеской огневой точке, которая доставляла ВСУ много проблем. Второй попадает - у террористов "ДНР" что-то мощно взрывается. "Есть! Уходим! Рыба, уходим", - говорят военные и быстро уезжают с места обстрела. "Быстро, четко по плану, по заранее определенным целям! Именно так работают наши противотанкисты. Где-то под Авдеевкой", - прокомментировал "Позывной Колым".
Теги: Донбасс, Авдеевка, обстрел, ДНР, ВСУ, террористы, ООС
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