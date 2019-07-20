В день 4-5 тысяч: Стало известно, как будут выдаваться жителям ОРДЛО паспорта РФ

20.07.2019 21:50

Российская власть намерена выдавать 4−5 тысяч паспортов в день жителям ОРДЛО.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, пишет ДонПресс.

«При тех задачах, которые сегодня перед ними стоят, будет выдаваться где-то 4−5 тысяч паспортов в день», — сказал он.

По словам Водолацкого, будет работать восемь пунктов выдачи паспортов на территории Ростовской области. Они откроются уже в сентябре 2019 года.

Как сообщил российский чиновник, что за месяц российские паспорта получили более 10 тысяч жителей ОРДЛО.