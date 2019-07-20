В «ДНР» трактор подорвался на мине

20.07.2019 14:41

На поле у временно неподконтрольного украинскому правительству села Круглик (Шахтерский район, Донецкая обл.) во время проведения сельхозработ трактор наехал на взрывоопасный предмет. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает МЧС «ДНР», пишут Донецкие новости.

«При переезде с одного поля на другое трактор Т-150 наехал на взрывоопасный предмет, в результате взрыва получил значительные повреждения рамы, двигателя, кабины и шасси (ремонту не подлежит)», – говорится в сообщении.

Пострадал водитель трактора, 1978 г.р. Ему оказана медицинская помощь, от госпитализации отказался.