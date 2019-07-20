- Мебель, обувь и сигареты: какие товары незаконно перевозят через КПВВ Донетчины?16:23
- Генерал ВСУ выступил за прямые переговоры с "Л/ДНР"14:04
- Оккупированный Первомайск мощно атакован: погибла женщина, более 10 раненых, горят дома 12:40
- В зоне ООС 26 обстрелов: ранены двое украинских военных11:23
- КПВВ «Майорск» возобновил свою работу11:02
- «Жесть...»: Ситуация в пунктах пропуска утром 21 июля10:20
- В «ДНР» во время сельхозработ подорвался трактор: водитель получил ранения09:40
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами22:35
- В день 4-5 тысяч: Стало известно, как будут выдаваться жителям ОРДЛО паспорта РФ21:50
- В «Л-ДНР» заявили о готовности соблюдать перемирие с 21 июля21:25
В «Л-ДНР» заявили о готовности соблюдать перемирие с 21 июля
Представители «Л-ДНР» на своих интернет-ресурсах синхронно сегодня, 20 июля, распространили заявления о готовности соблюдать бессрочное перемирие на Донбассе с 21 июля. Об этом сообщают Донецкие новости.
В «ДНР» заявили, что «всем подразделениям и каждому военнослужащему в установленном порядке доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушение режима прекращения огня и условий его действия».
В «ЛНР» подчеркнули, что «в приказе отражены все согласованные дополнительные меры усиления и контроля режима прекращения огня, которых непреклонно добивались представители республики».
«Выражаем готовность к выполнению условий очередного перемирия и готовы, как и раньше, к соблюдению режима прекращения огня», – говорится в сообщении «ЛНР».
Как сообщалось ранее, на заседании ТКГ стороны договорились о бессрочном прекращении огня с полуночи 21 июля 2019 года по киевскому времени.
Теги: Донбасс, перемирие, ДНР, ЛНР
- Переворот в "ДНР": смерть Захарченко "воскресила" прямого конкурента Трапезникова - боевика Ходаковского
- Отличные новости с оккупированной части Донецкой области
- "Было тихо, выспались", — в "ДНР" сообщают о спокойной ночи
- Вести АТО: Донетчина сотрясается от выстрелов, луганчане наслаждаются перемирием
- Боевики «ДНР» опубликовали список погибших «во время перемирия»
- В Минске договорились о новогоднем перемирии на Донбассе
- Мебель, обувь и сигареты: какие товары незаконно перевозят через КПВВ Донетчины?16:23
- В Луганске из-за выброса химвещества пострадали 7 человек, включая ребенка16:02
- Генерал ВСУ выступил за прямые переговоры с "Л/ДНР"14:04
- Оккупированный Первомайск мощно атакован: погибла женщина, более 10 раненых, горят дома 12:40
- В зоне ООС 26 обстрелов: ранены двое украинских военных11:23
- КПВВ «Майорск» возобновил свою работу11:02
- «Жесть...»: Ситуация в пунктах пропуска утром 21 июля10:20
- В «ДНР» во время сельхозработ подорвался трактор: водитель получил ранения09:40
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами22:35
- В день 4-5 тысяч: Стало известно, как будут выдаваться жителям ОРДЛО паспорта РФ21:50
- Мебель, обувь и сигареты: какие товары незаконно перевозят через КПВВ Донетчины?16:23
- В Луганске из-за выброса химвещества пострадали 7 человек, включая ребенка16:02
- К чему приведет падение курса доллара и как это затронет Украину15:40
- Суперматч "Бавария" – "Реал" в США: четыре гола и удаление15:20
- Россия стянула на границу с Украиной рекордное число военной техники: Путин дал приказ15:00
- Зеленский сказал на избирательном участке, что намерен сделать с Верховной Радой 14:44
- В Торецке поступила информация о «минировании» всех избирательных участков14:20
- Генерал ВСУ выступил за прямые переговоры с "Л/ДНР"14:04
- Боксер-чемпион Гвоздик ошарашил украинцев новым признанием о войне на Донбассе 13:42
- Удержится ли у власти Кличко: ответ астролога13:20
- Врач рассказал, как загорать без ущерба для здоровья12:20
- Диетолог рассказал, каким продуктом заменить молоко09:20
- Не выбрасывайте деньги на ветер: названы самые бесполезные препараты14:57
- Летние тренды на рынке труда в Украине: ищут молодежь и аграриев13:54
- Цимбалюк: Путин всех переиграл, по крайней мере, в Европе13:19
- Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності 12:02
- Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара10:02
- 3 знака Зодиака, которые не могут даже представить себя женатыми21:50
- Кремль приготовил Киеву новую ловушку09:02
- Знаменитости рождаются чаще всего под этим знаком Зодиака08:25
- Украина нанесла России жесткий удар: Путин понесет большие потери
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Путин заговорил о том, что ждет Донбасс, и поставил условие Зеленскому: чего добивается Кремль
- Жириновский предсказал скорую войну с Украиной и рассказал подробности
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами
- Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины
- Социологи назвали лидера на парламентских выборах
- Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе