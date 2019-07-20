В «Л-ДНР» заявили о готовности соблюдать перемирие с 21 июля

20.07.2019 21:25

Представители «Л-ДНР» на своих интернет-ресурсах синхронно сегодня, 20 июля, распространили заявления о готовности соблюдать бессрочное перемирие на Донбассе с 21 июля. Об этом сообщают Донецкие новости.

В «ДНР» заявили, что «всем подразделениям и каждому военнослужащему в установленном порядке доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушение режима прекращения огня и условий его действия».

В «ЛНР» подчеркнули, что «в приказе отражены все согласованные дополнительные меры усиления и контроля режима прекращения огня, которых непреклонно добивались представители республики».

«Выражаем готовность к выполнению условий очередного перемирия и готовы, как и раньше, к соблюдению режима прекращения огня», – говорится в сообщении «ЛНР».

Как сообщалось ранее, на заседании ТКГ стороны договорились о бессрочном прекращении огня с полуночи 21 июля 2019 года по киевскому времени.