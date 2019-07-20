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ВСУ заставили врага бежать, бросив на позиции ПОМ-2 и другое оружие армии Путина. ВИДЕО
ВСУ, вытеснив террористов с их позиции на передовой, обнаружили там наспех брошенное российское вооружение.
Кадры с российским вооружением военные показали журналистам, передает "Диалог.UA".
На днях бойцы ООС заставили оккупанта бежать с их позиции. Террористы отступали в спешке, оставив после себя улики - российские продукты питания, обмундирования и даже вооружение. Обнаружили там, среди прочего, кассеты от запрещенных "Минском" противопехотных осколочных мин ПОМ-2, которыми террористы активно поливали позиции ВСУ. Данные боеприпасы использует исключительно российская армия. И нет сомнений, откуда они появились на Донбассе. К тому же на кассетах хорошо видна маркировка, которая поможет следователям уличить Кремль в агрессии. "Россиян на Донбассе нет, как же", - с иронией говорят бойцы ВСУ, демонстрируя обнаруженные трофеи.
Теги: Россия, Донбасс, боеприпасы, вооружение, мины, ВСУ, террористы, ООС
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