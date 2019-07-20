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Житель Красногоровки погиб во время работы на огороде, — штаб ООС
Украинская сторона обнародовала подробности гибели мирного жителя из прифронтовой Красногоровки Донецкой области.
Соответствующая информация появилась на Facebook-странице штаба ООС, передает donpress.com.
Как сообщалось ранее, трагический инцидент, приведший к гибели мужчины, произошел в Красногоровке вчера утром, в 10:40.
Сегодня, 20 июля, мобильная группа украинских представителей в СЦКК установила, что противник осуществил выстрел из СПГ-9 со стороны неподконтрольной Старомихайловки. В результате разрыва гранаты ОГ-9 многочисленные ранения получил 60-летний мужчина, который в этот момент работал на огороде рядом с многоэтажным домом по улице Чайковского, 36.
В тоже время в Марьинском отделении полиции рассказали, что получили сообщение от местного жителя, который слышал звук взрыва, крик и детский плач. На место выехали опертивники и скорая медицинская помощь.
«Потерпевшего незамедлительно доставили в городскую больницу с многочисленными осколочными ранениями живота, спины и травматическим шоком ІІІ степени. Врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались не совместимыми с жизнью», — сообщили в полиции.
По факту гибели мирного жителя открыто уголовное производство по ч.3 статьи 258 УК Украины «Террористический акт».
Теги: Донбасс, мужчина, полиция, Красногоровка, уголовное дело, гибель, больница, СЦКК, ООС
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