Житель Красногоровки погиб во время работы на огороде, — штаб ООС

20.07.2019 17:41

Украинская сторона обнародовала подробности гибели мирного жителя из прифронтовой Красногоровки Донецкой области.

Соответствующая информация появилась на Facebook-странице штаба ООС, передает donpress.com.

Как сообщалось ранее, трагический инцидент, приведший к гибели мужчины, произошел в Красногоровке вчера утром, в 10:40.

Сегодня, 20 июля, мобильная группа украинских представителей в СЦКК установила, что противник осуществил выстрел из СПГ-9 со стороны неподконтрольной Старомихайловки. В результате разрыва гранаты ОГ-9 многочисленные ранения получил 60-летний мужчина, который в этот момент работал на огороде рядом с многоэтажным домом по улице Чайковского, 36.

В тоже время в Марьинском отделении полиции рассказали, что получили сообщение от местного жителя, который слышал звук взрыва, крик и детский плач. На место выехали опертивники и скорая медицинская помощь.

«Потерпевшего незамедлительно доставили в городскую больницу с многочисленными осколочными ранениями живота, спины и травматическим шоком ІІІ степени. Врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались не совместимыми с жизнью», — сообщили в полиции.

По факту гибели мирного жителя открыто уголовное производство по ч.3 статьи 258 УК Украины «Террористический акт».