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Архив - Донецкая область

КПВВ «Майорск» возобновил свою работу

21.07.2019 11:02
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КПВВ «Майорск» возобновил свою работу

 

В Донецкой области КПВВ «Майорское», приостанавливавший пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения из-за сообщения о минировании, уже возобновил свою работу. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Так, правохранители отметили:

«По состоянию на 09:35 территорию КПВВ, административные здания и прилегающую территорию полностью обследовали… каких-либо опасных предметов не выявлено. Пропуск лиц и транспортных средств полностью возобновлен».

Источник  :https://donpress.com/



Теги: Донбасс, работа, КПВВ
 
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