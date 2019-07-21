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Мебель, обувь и сигареты: какие товары незаконно перевозят через КПВВ Донетчины?
Государственная фискальная служба Украины обнародовала перечень товаров, которые чаще всего незаконно перевозят через КПВВ Донетчины.
Так, согласно документу, с начала 2019 года сотрудниками ГФС при осуществлении контрольно-разрешительных процедур на контрольных пунктах въезда-выезда выявлен 441 факт нарушения порядка перемещения товаров в районе проведения операции Объединенных сил.
«Среди товарных групп, которые наиболее часто перевозятся через линию соприкосновения, наибольшую долю занимают: с временно оккупированных территорий (далее – ВОТ) – обувь, детали и запчасти, мебель, табачные изделия, на ВОТ – бытовая техника, компьютеры и комплектующие, одежда, табачные изделия, продукты питания», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках производства по делам об административных правонарушениях из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму 23,6 млн грн, в том числе подакцизных товаров – на 2 млн грн. В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы по ст. 204-3 КУоАП.
Источник : https://mrpl.city
Теги: Донбасс, товар, КПВВ
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