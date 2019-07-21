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Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь
Накануне украинские военнослужащие провели на передовой одну из самых лучших спецопераций против российских захватчиков. Блогер и волонтер Юрий Мысягин рассказал подробности произошедшего на своей странице в Facebook.
Автор публикации сообщил, что террористы планировали испортить воинам ВСУ пятую годовщину освобождения одного и поселений. Сейчас этот населенный пункт находится под контролем Киева. Противник попытался на него напасть:
«Сегодня одно из боевых подразделений ВСУ, провели одну из самых успешных и грандиозных боевых операций за время войны на востоке Украины. Пока информации очень мало, известно пока только то, что враг планировал «поздравить» ВСУ с пятилетием освобождения одного из населённых пунктов, который находится в тылу на подконтрольной Украине территории».
Юрий Мысягин приводит данные, полученные от разведчиков. По его словам, оккупанты начали обстреливать позиции украинских военных. Но вскоре жестоко за это поплатились, ведь ВСУ нанесли неожиданный удар по их скоплению.
«Информация была получена нашей разведкой. Кроме этого, в этом районе сегодня вечером позиции бригады подверглись обстрелам из Минометов 82-го и 120-го калибра. ВСУ разработали и провели операцию на упреждение. Было выявлено место скопление боевой техники и живой силы врага. Пока точной информации немного, известно только, что техники потеряно много, очень много. И не просто техники, а именно боевой военной техники», — рассказал блогер.
Позднее он дополнил, что несмотря на успешную операцию, боевики продолжают зверствовать на Донбассе. Так снайпер террористов убил двух бойцов 24-й бригады. Командира взвода, снайперская пуля настигла после того, как он пытался оказать медицинскую помощь бойцу, раненному первым выстрелом. Вдобавок, в Красногоровке оккупанты обстреляли гражданских из гранатомета СПГ. Один из мирных жителей опгиб от осколков.
Теги: Донбасс, операция, боевики, ВСУ
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