- Гривна «пережила» выборы: опубликован свежий курс валют11:17
- 22 июля КПВВ «Майорск» не будет осуществлять пропуск граждан08:03
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь21:18
- В районе проведения ООС военные медики развернули передовую хирургическую группу19:21
- Мебель, обувь и сигареты: какие товары незаконно перевозят через КПВВ Донетчины?16:23
- Генерал ВСУ выступил за прямые переговоры с "Л/ДНР"14:04
- Оккупированный Первомайск мощно атакован: погибла женщина, более 10 раненых, горят дома 12:40
- В зоне ООС 26 обстрелов: ранены двое украинских военных11:23
- КПВВ «Майорск» возобновил свою работу11:02
- «Жесть...»: Ситуация в пунктах пропуска утром 21 июля10:20
В районе проведения ООС военные медики развернули передовую хирургическую группу
В Донецкой области в районе проведения операции Объединенных Сил состоялись масштабные учения с развертыванием передовой хирургической группы в непосредственной близости от линии соприкосновения. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
«Учитывая, что обстановка в районе боевых действий в любой момент может измениться, военные медики должны отрабатывать свои действия в полевых условиях. И быть готовыми работать в экстремальных условиях, прежде всего в случае поступления большого количества раненых», – говорится в сообщении.
Передовые хирургические группы созданы на базе мобильных военных госпиталей, которые функционируют в районе проведения ООС. Их цель – в максимально сжатые сроки развернуться на наиболее угрожаемых направлениях боевого столкновения и последующей эвакуации раненых бойцов на расстоянии не менее 12 км от линии фронта и оказать квалифицированную медицинскую помощь. По прибытии в назначенное место, военные медики могут провести развертывание палаточного городка и через 3-4 часа этот мобильное подразделение готово к приему первых раненых.
Передовая хирургическая группа включает в себя приемно-сортировочное, противошоковое и операционное отделения, отделение интенсивной терапии, автоперевязочную, рентген-аппарат, лабораторию для проведения общего анализа и определения группы крови. В наличии также необходимый запас крови на случай оказания экстренной помощи в полевых условиях.
«Такая группа может работать автономно в течение 72 часов в любое время года и оказывать помощь 30-35 раненым в сутки. Для этого в состав группы введено достаточное количество хирургов, анестезиологов и медицинских сестер, которые обеспечены всем необходимым медицинским оборудованием и лекарственными средствами», – отметил руководитель учений, начальник клиники неотложной хирургии Военно-медицинского клинического центра Южного региона полковник медицинской службы Эдуард Хорошун.
Опыт работы в передовой хирургической группе приобретенный военными медиками за период выполнения задач в рамках проведения АТО, а теперь ООС показывает, что в первую очередь, при эвакуации раненых с поля боя нужно как можно быстрее доставить их в полевой лагерь. Далее оперативно и качественно провести сортировку, определить наиболее тяжелых бойцов. Те, у которых есть реальная угроза жизни, попадают сразу в противошоковое отделение, где определяется степень ранения и поражения участков тела. Врачи проводят первичный осмотр пациентов, останавливают кровотечение, восстанавливают дыхание, запускают работу сердца при его возможной остановке. Далее при необходимости доставляют пострадавших в мобильную операционную, которую обустраивают в палаточном городке. Там осуществляется хирургическое вмешательство. После стабилизации здоровья, раненых эвакуируют в ближайшие мобильные военные госпитали и другие медицинские учреждения. А бойцов с легкими ранениями обследуют и оказывают помощь в автоперевязочной.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, хирург, район, медики, группа, ООС
- Во многих районах Донецка появились военные посты
- На войне тяжело ранили легендарного хирурга
- Бодрит лучше кофе: Медики рассказали, как ходьба влияет на организм
- Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять солнцезащитным кремом
- В Донецкой области проголосуют полмиллиона избирателей
- Больницы Донецка переполнены раненными боевиками
- Гривна «пережила» выборы: опубликован свежий курс валют11:17
- 22 июля КПВВ «Майорск» не будет осуществлять пропуск граждан08:03
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь21:18
- В районе проведения ООС военные медики развернули передовую хирургическую группу19:21
- Мебель, обувь и сигареты: какие товары незаконно перевозят через КПВВ Донетчины?16:23
- В Луганске из-за выброса химвещества пострадали 7 человек, включая ребенка16:02
- Генерал ВСУ выступил за прямые переговоры с "Л/ДНР"14:04
- Оккупированный Первомайск мощно атакован: погибла женщина, более 10 раненых, горят дома 12:40
- В зоне ООС 26 обстрелов: ранены двое украинских военных11:23
- КПВВ «Майорск» возобновил свою работу11:02
- Гривна «пережила» выборы: опубликован свежий курс валют11:17
- Украина не была готова к внеочередным парламентским выборам - эксперт объяснил причины низкой явки избирателей 11:04
- Луценко точно не будет генеральным прокурором – Зеленский 10:41
- Выборы в ВРУ: ЦИК обработала более 46% протоколов10:23
- Зеленский объяснил, когда начнет «посадки» коррупционеров10:04
- Панич: Украина будет оставаться в «серой зоне», пока страной будут править олигархи09:40
- Фрэнк Феннер: у человечества в запасе не более 100 Лет09:20
- ЦИК публикует результаты выборов Верховной Рады09:04
- Вакарчук решил судьбу «Океана Эльзы» и поразил мощным заявлением: теперь все изменится08:41
- Перемирие на Донбассе: ОБСЕ фиксирует нарушения08:20
- Сексологи назвали вещи, которые никто не может вас заставить делать в постели07:20
- Развенчан популярный миф о влиянии кофе на рак22:40
- В Украине запретили продажу популярных витаминов22:03
- Врач рассказал, как загорать без ущерба для здоровья12:20
- Диетолог рассказал, каким продуктом заменить молоко09:20
- Не выбрасывайте деньги на ветер: названы самые бесполезные препараты14:57
- Летние тренды на рынке труда в Украине: ищут молодежь и аграриев13:54
- Цимбалюк: Путин всех переиграл, по крайней мере, в Европе13:19
- Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності 12:02
- Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара10:02
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь
- Жириновский предсказал скорую войну с Украиной и рассказал подробности
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских
- Свершилось пришествие Иисуса Христа: в Тирренском море увидели Всевышнего, идущего по воде
- Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе