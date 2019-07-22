22 июля КПВВ «Майорск» не будет осуществлять пропуск граждан

22.07.2019 08:03

В Госпогранслужбе сообщили, что в связи с сохранением взрывоопасной ситуации у КПВВ «Майорское» в Донецкой области 22 июля, дорожный коридор «Горловка-Бахмут» функционировать не будет. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Так, пограничники отметили: