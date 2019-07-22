Гривна «пережила» выборы: опубликован свежий курс валют

22.07.2019 11:17

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 22 июля, пишет Гордон.

Курс гривны к доллару укрепился на 21 копейку: с 26,03 грн/$ до 25,82 грн/$.

Курс гривны к евро повысился на 22 копейки: с 29,20 грн/€ до 28,98 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю укрепился на три копейки: с 4,14 грн/10 руб. до 4,11 грн/10 руб.