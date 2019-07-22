Россиянин выяснил, какие в «ДНР» зарплаты

22.07.2019 13:20

В «ДНР» самые высокие зарплаты у «военных». Об этом в социальных сетях рассказал гражданин России Сергей Борисов, посетивший неподконтрольный украинским властям Донецк.

«Средняя зарплата в ДНР составляет приблизительно 6-7 тыс. руб. (2,47-2,8 тыс. грн по курсу местного банка на 22.07.2019, – прим. ред.). Это зарплата продавца в магазине. Уборщица получает примерно 3 тыс. руб. (1,2 тыс. грн), завхоз – 4 тыс. руб. (1,6 тыс. грн)», – сообщил он.

«Самая большая зарплата в ДНР у военных. Она начинается от 15 тыс. руб. (6,2 тыс. грн) для рядового состава. Соответственно, чем выше звание и должность, тем зарплата больше», – отметил Сергей.

Гражданин РФ Сергей Борисов также сравнил цены на продукты питания и алкоголь в одном из донецких супермаркетов с российскими и рассказал, сколько стоит аренда жилья в «ДНР». Он также рассказал, как в за фото- и видеосъемку в центре города и на прифронтовых окраинах его останавливали для досмотра, и чем это закончилось.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» с 1 июля повышены пенсии, минимальной размер которой теперь составляет 4000 руб. (1 639 грн по местному курсу валют), ранее – 3400 руб. (1 393 грн).

Источник : https://dnews.dn.ua