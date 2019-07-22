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Скандальная соратница Януковича не смогла попасть в ВР
Бывший депутат украинского парламента, одиозная соратница режима Виктора Януковича Елена Бондаренко, баллотировавшаяся от «Оппозиционного блока» на округе №131 (Николаевская область), по результатам предварительного подсчета голосов не попадает в Верховную Раду. Как передает replyua.net, информация соответствующего содержания размещена на официальном сайте Центральной избирательной комиссии. В частности, по данным на 8:00 22 июля, на округе победа достается кандидату от партии «Слуга народа» Артему Черноморову, за которого отдали свои голоса 41,47% избирателей. В то же время, за Бондаренко на тот момент проголосовало 7,48% избирателей.
Артем Черноморов родился в 1988 году, до выборов он был более известен как свадебный ведущий и тамада.
Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия продолжает публиковать предварительные итоги внеочередных выборов народных депутатов — на этот момент обработаны 52,70% протоколов. Новая ВР будет состоять из пяти партий.
Теги: Россия, Донбасс, парламент, Верховная Рада
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