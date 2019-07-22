Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО сообщили, когда проведут перепись населения

22.07.2019 19:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО сообщили, когда проведут перепись населения

В «ДНР» пройдет перепись населения в октябре 2019 года. Об этом заявило так называемое «Минэкономразвития ДНР».

По данным «ведомства», перепись населения представляет собой сбор сведений о лицах, находящихся на определенную дату на территории для получения обобщенных демографических, экономических и социальных сведений.

Как стало известно, перепись позволит узнать точную цифру численности населения, получить сведения о его структуре и распределении с учетом экономических показателей, национального и языкового состава, образовательного уровня.

Источник :https://donpress. 



Теги: Донбасс, перепись населения, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх