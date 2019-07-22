В прифронтовом Счастье сообщили о минировании всех учебных учреждений

22.07.2019 14:01

В прифронтовом г. Счастье (Луганская обл.) сегодня, 22 июля, анонимно сообщили полиции о минировании всех 7 учебных учреждений – 5 школ и 2 детских садов. Об этом на своей странице в Facebook рассказала пресс-секретарь Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

«В двух школьных заведениях расположены три избирательных участка, работники которых на момент получения сообщения продолжали подсчет голосов. Из помещения детского сада "Ивушка" были немедленно эвакуированы 41 человек – это воспитанники и работники учреждения. Работа избирательных комиссий не прекращалась», – написала она.

«Полицейские оцепили прилегающую к зданиям территорию. Специалисты тщательно проверили все указанные в анонимном сообщении объекты. Опасных предметов обнаружено не было. По состоянию на 12:05 учебные заведения продолжили свою работу», – сообщила Погукай.

В полиции добавили, что сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Принимаются меры по установлению личности лже-минера, которому грозит уголовная ответственность по ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2-х до 6 лет.

Источник : https://dnews.dn.ua