Боевики «ЛНР» и «ДНР» не спешат отводить тяжелое вооружение

23.07.2019 14:51

Не смотря на объявленное перемирие, боевики «ЛНР», «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей не отводят тяжелое вооружение.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 21 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«Вооружение, размещенное в нарушение линий отвода 19 июля мини-БПЛА СММ выявил: 15 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм) и 6 противотанковых пушек (МТ-12 «Рапира», 100 мм) на полигоне вблизи н. п. Бугаевка (37 км к юго-западу от Луганска). На том же полигоне этот БПЛА выявил 48 ББМ; и 2 самоходные гаубицы (2С1) и 4 буксируемые гаубицы (Д-30) рядом с н. п. Белое (22 км к западу от Луганска).

БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 3 самоходные гаубицы (2С1) возле н. п. Староласпа (51 км к югу от Донецка)

19 июля мини-БПЛА СММ зафиксировал 20 танков (Т-64 — 18 ед., Т-72 — 2 ед.) и 4 зенитных ракетных комплекса (9К35) на полигоне возле Бугаёвки.

21 июля Наблюдатели видели 1 БМП-2 возле н. п. Заиченко (26 км к северо-востоку от Мариуполя)».