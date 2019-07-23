«Они контролируют только нашу сторону»: Притула рассказал, как ОБСЕ помогают террористам «Л/ДНР». ВИДЕО

23.07.2019 19:34

В интервью журналистке Янине Соколовой для программы «Рандеву» украинский шоумен Сергей Притула заявил, что ОБСЕ на Донбассе связывает руки украинским защитникам, однако не реагирует на преступления террористов, передает replyua.net.

«Работа такой организации, как ОБСЕ, она действительно очень сковала руки нашим военным. Я частенько бывал в тех краях, пересекался как с ОБСЕшниками, так и слышал мнение наших военных о них. Все сводится к простому: ОБСЕ очень четко контролирует нашу сторону. И не дай Бог, если какой-то артиллерийский дивизион зайдет на километр ближе, чем он должен быть, согласно Минском договоренностям», – говорит Притула.

Кроме этого, телеведущий указал на тот факт, что наблюдатели закрывают глаза на то, что творят оккупанты, поскольку не хотят подвергать себя опасности. «С той стороны они вообще ничего не контролируют. Потому что достаточно выйти какому-то пьяному обоср*нцу или «ополченцу», или, как они там, «опочл*нцы», он выходит с «калашом», стреляет в воздух, и они убегают, как сайгаки по степи», – выразил недовольство Притула. Напомним, ранее шоумен высказал свое мнение относительно реванша Кремля в Украине. По его словам, триумф прокремлевских сил в Украине стал возможен благодаря бездеятельности правоохранительной системы.