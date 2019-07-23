- На неподконтрольной Донетчине паспорта РФ получили более 5 тысяч жителей21:51
- Впервые за 5 лет: в поселке под Донецким аэропортом начались ремонтные работы21:28
- «Современнее, чем в Чернобыле»: в соцсети раскритиковали аттракционы парка Щербакова в Донецке20:49
- В Мариуполе члены избирательных комиссий пришли за деньгами в офис Оппоблока20:28
- «Они контролируют только нашу сторону»: Притула рассказал, как ОБСЕ помогают террористам «Л/ДНР». ВИДЕО19:34
- «Здесь не Россия»: Ходаковский жестко обратился к членам НВФ19:00
- В оккупированном Донецке дети рекламируют странный продукт18:09
- Особый статус «Л-ДНР»: У Зеленского рассказали о его судьбе17:31
- В ОРДО назвали число жителей «республики», получивших паспорта РФ17:13
- "Сепарня надолго запомнит зиму и лето 2019", - кадры уничтожения позиций "ДНР" у Авдеевки попали в Сеть16:32
«Они контролируют только нашу сторону»: Притула рассказал, как ОБСЕ помогают террористам «Л/ДНР». ВИДЕО
В интервью журналистке Янине Соколовой для программы «Рандеву» украинский шоумен Сергей Притула заявил, что ОБСЕ на Донбассе связывает руки украинским защитникам, однако не реагирует на преступления террористов, передает replyua.net.
«Работа такой организации, как ОБСЕ, она действительно очень сковала руки нашим военным. Я частенько бывал в тех краях, пересекался как с ОБСЕшниками, так и слышал мнение наших военных о них. Все сводится к простому: ОБСЕ очень четко контролирует нашу сторону. И не дай Бог, если какой-то артиллерийский дивизион зайдет на километр ближе, чем он должен быть, согласно Минском договоренностям», – говорит Притула.
Кроме этого, телеведущий указал на тот факт, что наблюдатели закрывают глаза на то, что творят оккупанты, поскольку не хотят подвергать себя опасности. «С той стороны они вообще ничего не контролируют. Потому что достаточно выйти какому-то пьяному обоср*нцу или «ополченцу», или, как они там, «опочл*нцы», он выходит с «калашом», стреляет в воздух, и они убегают, как сайгаки по степи», – выразил недовольство Притула. Напомним, ранее шоумен высказал свое мнение относительно реванша Кремля в Украине. По его словам, триумф прокремлевских сил в Украине стал возможен благодаря бездеятельности правоохранительной системы.
Теги: Донбасс, помощь, ОБСЕ, ДНР, ЛНР
- Вооруженные боевики «ДНР» не пропустили наблюдателей СММ ОБСЕ в Докучаевск
- Все будет Украина: пропагандисты Кремля рассказали о будущем Донбасса – боевиков “Л/ДНР” ждет печальный исход
- Боевики «ЛДНР» получили приказы от «командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ
- Боевик Басурин обвинил ВСУ в срыве работы ОБСЕ в Коминтерново
- Боевики «ДНР» обыскивают наблюдателей СММ ОБСЕ и их автомобили
- Жители Дебальцево сообщили ОБСЕ о психологических травмах у детей - Хуг
- На неподконтрольной Донетчине паспорта РФ получили более 5 тысяч жителей21:51
- Впервые за 5 лет: в поселке под Донецким аэропортом начались ремонтные работы21:28
- «Современнее, чем в Чернобыле»: в соцсети раскритиковали аттракционы парка Щербакова в Донецке20:49
- В Мариуполе члены избирательных комиссий пришли за деньгами в офис Оппоблока20:28
- «Они контролируют только нашу сторону»: Притула рассказал, как ОБСЕ помогают террористам «Л/ДНР». ВИДЕО19:34
- «Здесь не Россия»: Ходаковский жестко обратился к членам НВФ19:00
- В оккупированном Донецке дети рекламируют странный продукт18:09
- Особый статус «Л-ДНР»: У Зеленского рассказали о его судьбе17:31
- В ОРДО назвали число жителей «республики», получивших паспорта РФ17:13
- "Сепарня надолго запомнит зиму и лето 2019", - кадры уничтожения позиций "ДНР" у Авдеевки попали в Сеть16:32
- Страшная трагедия: на украинском курорте мать утонула на глазах у ребенка22:28
- Россия внезапно упростила предоставление вида на жительство украинцам22:09
- На неподконтрольной Донетчине паспорта РФ получили более 5 тысяч жителей21:51
- Впервые за 5 лет: в поселке под Донецким аэропортом начались ремонтные работы21:28
- "Я вам не мальчик", - журналист вступил в жаркую перепалку с Зеленским - подробности конфликта 21:08
- «Современнее, чем в Чернобыле»: в соцсети раскритиковали аттракционы парка Щербакова в Донецке20:49
- В Мариуполе члены избирательных комиссий пришли за деньгами в офис Оппоблока20:28
- Савченко ошеломила признаем после фиаско на выборах: «Когда час расплаты придет»20:11
- Соцсети взорвало "теплое" фото Зеленского с Богданом после победы на выборах в Раду19:52
- «Они контролируют только нашу сторону»: Притула рассказал, как ОБСЕ помогают террористам «Л/ДНР». ВИДЕО19:34
- Медики нашли самое эффективное средство от рака12:53
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Енергоефективність у кредит. Що варто знати?10:35
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера09:32
- Рыба полезней мяса: учёные привели аргументы21:40
- Этот фрукт помогает избавиться от бессонницы13:02
- Сексологи назвали вещи, которые никто не может вас заставить делать в постели07:20
- Развенчан популярный миф о влиянии кофе на рак22:40
- В Украине запретили продажу популярных витаминов22:03
- Врач рассказал, как загорать без ущерба для здоровья12:20
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами
- Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Жириновский предсказал скорую войну с Украиной и рассказал подробности
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания