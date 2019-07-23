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Архив - Донецкая область

Особый статус «Л-ДНР»: У Зеленского рассказали о его судьбе

23.07.2019 17:31
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Особый статус «Л-ДНР»: У Зеленского рассказали о его судьбе

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что продление действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) будет зависеть от формата переговоров в «Нормандском формате» и имплементации Минских договоренностей, пишут Донецкие новости.
«Это будет зависеть от формата переговоров в "Нормандском формате", который возможно, если все пойдет так, как планирует президент, будет расширен за счет Великобритании и США, будет зависеть от имплементации Минских договоренностей и ряда других вещей», – сказал он.



Теги: Донбасс, статус, ДНР, ЛНР
 
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