Подразделения НВФ нарушили перемирие на Донбассе: по ВСУ применили гранатометы

23.07.2019 15:51

Сегодня утром подразделения НВФ один раз применяли оружие по украинским позициям в зоне ООС на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В штабе ООС отметили, что с 08:50 по направлению от неподконтрольного Украине села Нижнее Лозовое члены НВФ на протяжении 10 минут вели прицельный обстрел из гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов потерь среди украинских воинов нет. Огонь украинские военные не открывали, соблюдая «режима тишины».