Российские снайперы в Донецке: в ООС сообщили, для чего РФ направила бойцов на Донбасс

23.07.2019 12:32

Уничтожение видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ является главной задачей появления российских снайперов в Донецке.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил, передает "Диалог.UA".

Ранее командование ООС 21 июля выступило с официальным заявлением в связи со стартом очередного режима перемирия. Ранее в ООС подчеркнули, что выстрелы на территории линии соприкосновения полностью прекратились и Миссия ОБСЕ проводит свою работу в стандартном режиме. Однако есть информация о появлении в Донецке группы российских снайперов. Отмечается, что на территории ООС установлены камеры Мониторинговой миссии ОБСЕ, которые помогают сотрудникам наблюдать за процессом в режиме 24/7. В штабе ООС предполагают, что снайперы займутся уничтожением данных камер.