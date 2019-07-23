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"Сепарня надолго запомнит зиму и лето 2019", - кадры уничтожения позиций "ДНР" у Авдеевки попали в Сеть
Боец ООС Rustam Mustafaev обнародовал фотографии успешного удара по оккупантам РФ в районе Авдеевской промзоны на захваченном Донбассе.
В Сети появилась информация о том, что бойцы Вооруженных сил Украины из 20-й ОМПб 93-й ОМБр "Холодный Яр" вышли из зоны ООС на отдых, передает "Диалог.UA".
"Наше подразделение имело почти круглосуточное прикрытие и возможность мгновенно подавлять любые провокации врага. Это позволило удерживать самый горячий участок Авдеевской промки без потерь, раненые были, но никаких потерь среди личного состава!" - пишет Rustam Mustafaev. По его словам, каждый раз, когда враг открывал огонь, в воздух поднимался коптер, фиксировал вражескую огневую точку, а после этого был адекватный ответ. "Вашему вниманию фото, на котором зафиксировано полное уничтожение огневой позиции противника. Точность работы бьет все рекорды, в то утро удалось загнать в цель 14 из 19 мин. Впечатляет?" - указано в тексте.
Автор поста отмечает, что благодаря самоотверженной работе минометчиков, на которых легла самая тяжелая часть работы, "сепарня" надолго запомнит зиму и лето 2019. "Им надо восстанавливать или строить заново большинство позиций. Все это было бы невозможно без коптеров и тепловизоров, которые нам привозил Андрей Рымарук . Благодаря ему и людям, которые помогают фонду, наше подразделение могло изучать врага днем и ночью, с воздуха и из укрытия. Находить и уничтожать орков", - добавил Mustafaev.
Теги: Донбасс, Авдеевка, фото, ДНР, потери, ВСУ, соцсети, Авдевская промзона, ООС
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