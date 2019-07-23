В курортном поселке под Мариуполем расстреляли отдыхающего

23.07.2019 12:11

В субботу, 20 июля на базе "Сирень" в поселке Мелекино выстрелили в отдыхающего.

Об этом 0629 сообщили медики.

Как стало известно, 28-летнего мужчину ранили в ногу из пневматического оружия. В момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшего госпитализировали в мариупольскую горбольницу №1.

На месте работали сотрудники полиции. Комментарии ожидаются.

Отметим, что это не единственное происшествие в курортном поселке под Мариуполем. В субботу на Белосарайской косе 12-летняя девочка упала с гироскутера и сломала руку. Пострадавшую доставили в МТМО здоровья ребенка и женщины.