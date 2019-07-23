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В Мариуполе члены избирательных комиссий пришли за деньгами в офис Оппоблока
Сегодня в приемной экс-депутата Верховной Рады Алексея Белого на улице Куинджи было многоголюдно.
Как стало известно, мариупольцы выстроились в очередь за деньгами, которые заработали на выборах.
Как ранее сообщал 0629, сразу несколько партий "Народный фронт", "Радикальная партия Лашко", "Сила и честь", "Европейская солидарность" отдали свои квоты членов Участковых избирательных комиссии "Оппозиционному блоку", поэтому все пришли получать именно здесь.
По информации из собственных источников, члены участковых избирательных комиссий по округу №57 должны получать средства с утра, а после обеда - работающие на №58.
Когда корреспондент в обед пришел на место выдачи денег, под дверями было немноголюдно. Женщины что-то обсуждали в узком кругу. Признаваться в истинных целях своего визита никто не хотел. Только один мужчина выяснил, что деньги должны выдавать после трех.
Информация о том, получили ли мариупольцы деньги, на данный момент выясняется.
Напомним, в Украине оплата работы агитаторов и членов избирательных комиссий является незаконной и считается нарушением законодательства, за что предусмотрена уголовная ответственность. Законодательство не предусматривает дополнительную оплату членам комиссий вне государственного бюджета. По имеющейся информации, сейчас собираются данные, чтобы открыть карточки и перечислить людям деньги за работу. Суммы, которые получат члены комиссии, будут в пределах 500 - 800 грн.
Теги: Донбасс, Мариуполь, деньги, Оппозиционный блок
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