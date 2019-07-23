В оккупированном Донецке дети рекламируют странный продукт

23.07.2019 18:09

Во временно оккупированном Донецке боевики рассмешили странной рекламой товара для детей.

Фото опубликовали в Twitter-аккаунте "Дежурный по дЫнЫрЫ", передает from-ua.

Так, на рекламном баннере можно увидеть лица детей, а рядом – сам рекламируемый продукт со странным названием "Сосисон".