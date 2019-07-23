Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке дети рекламируют странный продукт

23.07.2019 18:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В оккупированном Донецке дети рекламируют странный продукт

Во временно оккупированном Донецке боевики рассмешили странной рекламой товара для детей.
Фото опубликовали в Twitter-аккаунте "Дежурный по дЫнЫрЫ", передает from-ua.

Так, на рекламном баннере можно увидеть лица детей, а рядом – сам рекламируемый продукт со странным названием "Сосисон".



Теги: Донецк, Донбасс, дети, реклама, продукты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх