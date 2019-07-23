В ОРДО назвали число жителей «республики», получивших паспорта РФ

23.07.2019 17:13

Число жителей неподконтрольной Украине части Донетчины, получивших паспорт РФ в упрощенном порядке, составляет 5 285 человек.

Об этом сообщили в так называемой «миграционной службе МВД ДНР», передает donpress.com.

В так называемом «ведомстве» отметили:

«Всего с момента подписания указа получено 5 285 паспортов РФ в упрощенном порядке. Из них 22 июля получили документ 231 человек».

Всего жителям ОРДО выдано около 39 тысяч талонов на получение «паспортов ДНР» и РФ.