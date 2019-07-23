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Впервые за 5 лет: в поселке под Донецким аэропортом начались ремонтные работы
В прифронтовом поселке Опытное, расположенном возле Донецкого аэропорта, впервые за все время войны начались ремонтные работы.
Об этом рассказал изданию «Вчасно» координатор Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин, передает donpress.com.
Сейчас в поселок, в котором разрушены все дома, начали завозить строительные материалы. В планах — восстановление 20 домовладений, где живут люди.
«Капитальный ремонт жилого фонда в поселке не проводился все 5 лет войны. До этого мы предоставляли материалы только для быстро ремонта — пленку, временный пластик, брезент. Сейчас мы планируем максимально отремонтировать все дома», — сообщил Каплин.
Ремонтные работы стали возможны после получения письменных гарантий с двух сторон о прекращении огня в течение 20 дней. Ранее, по словам Евгения, вопрос о режиме тишины в этом районе поднимался неоднократно, но каждый раз волонтеры получали отказ.
«Сейчас, когда такая договоренность появилась, мы обратились в Государственный материальный резерв при ДонВГА, и они предоставили материалы для ремонтных работ, уже вчера прибыли первые машины. Уже есть материалы на ремонт первых трех домов», — рассказал он.
Евгений рассказал, что сейчас в 20 домах в Опытном живут 38 человек. В ДонВГА пообещали выделить стройматериалы для восстановления всех этих зданий. А некоторые материалы, которых нет в Госматрезерве, будут приобретены Гуманитарной миссией «Пролиска», а именно — окна и двери.
Также волонтеры прилагают все усилия, для того, чтобы в поселке наконец появилось электричество.
«Опытное — одно из немногих поселков на линии разграничения, которое уже пять лет живет без электричества. Мы много раз обращались в ДТЭК по этому поводу, но они всегда отвечали, что для работ необходим режим прекращения огня. Сейчас, когда такая договоренность есть, мы ведем с ними переговоры по поводу восстановления электроснабжения поселка», — сказал Евгений Каплин.
Теги: Донбасс, дом, ремонт, электричество, село, строительные материалы, Донецкий аэропорт, Опытное
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