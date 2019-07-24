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Архив - Донецкая область

25 июля в ОРДЛО прибудет «внеочередной гумконвой» из России

24.07.2019 17:35
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25 июля в ОРДЛО прибудет «внеочередной гумконвой» из России

25 июля на неподконтрольную Украине часть Донбасса прибудет так называемый «гуманитарный конвой МЧС РФ».

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.com.

В «ведомстве» отметили:

«Завтра, 25 июля 2019 года, в Донецкую Народную Республику прибывает внеочередной гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации».

По предварительным данным, в состав груза войдут медикаменты и медицинское имущество. Более подробная информация не уточняется.



Теги: Россия, Донбасс, медикаменты, МЧС, груз, ДНР, гуманитарный конвой
 
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