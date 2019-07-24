Последние новости раздела
- Уничтожено скопление техники и десятки членов НВФ: волонтер рассказал об успешной операции ВСУ11:32
- Боевики сорвали перемирие на Донбассе гранатометным обстрелом, у ВСУ есть раненые - подробности11:08
- Обстановка на КПВВ: На «Марьинке» нет машин10:29
- В Горловке внезапно скончались 45 человек09:52
- Значительно увеличилось число грузовиков проследовавших в РФ через КПП «Гуково» и «Донецк»08:51
- Дончанин показал цены в бывшем гипермаркете «Ашан». ВИДЕО08:29
- На Донбассе боевики снова нарушили режим тишины: один военнослужащий ранен07:49
- В "Л/ДНР" отстранили часть российских офицеров и вернули в РФ22:34
- В Керчи построят пешеходную копию Крымского моста21:45
- «Путин пытается менять свою методику»: генерал-лейтенант рассказал, для чего глава РФ прислал снайперов в Донецк21:16
25 июля в ОРДЛО прибудет «внеочередной гумконвой» из России
24.07.2019 17:35
25 июля на неподконтрольную Украине часть Донбасса прибудет так называемый «гуманитарный конвой МЧС РФ».
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.com.
В «ведомстве» отметили:
«Завтра, 25 июля 2019 года, в Донецкую Народную Республику прибывает внеочередной гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации».
По предварительным данным, в состав груза войдут медикаменты и медицинское имущество. Более подробная информация не уточняется.
Теги: Россия, Донбасс, медикаменты, МЧС, груз, ДНР, гуманитарный конвой
Читайте также:
- В ОРДЛО прибыл «гумконвой» из России. Идет разгрузка
- В ОРДЛО прибыл «гумконвой» из России. Состав груза уточняется
- В ОРДЛО прибыл очередной «гумконвой» из России
- В Россию "грузом 200" отправились сразу два ликвидированных наемника "Л/ДНР" из Сысерти и Челябинска
- Обострение на Донбассе исчерпало запасы оккупанта - РФ отправила на Донбасс новый "гумконвой"
- В ОРДО попал в ДТП КамАЗ с грузом: пострадал водитель
- Уничтожено скопление техники и десятки членов НВФ: волонтер рассказал об успешной операции ВСУ11:32
- Боевики сорвали перемирие на Донбассе гранатометным обстрелом, у ВСУ есть раненые - подробности11:08
- Обстановка на КПВВ: На «Марьинке» нет машин10:29
- В Горловке внезапно скончались 45 человек09:52
- Муж Скабеевой Евгений Попов приехал на Донбасс и стал хорошей мишенью для террористов "ЛНР"09:10
- Значительно увеличилось число грузовиков проследовавших в РФ через КПП «Гуково» и «Донецк»08:51
- Дончанин показал цены в бывшем гипермаркете «Ашан». ВИДЕО08:29
- На Донбассе боевики снова нарушили режим тишины: один военнослужащий ранен07:49
- В "Л/ДНР" отстранили часть российских офицеров и вернули в РФ22:34
- В Керчи построят пешеходную копию Крымского моста21:45
- Уничтожено скопление техники и десятки членов НВФ: волонтер рассказал об успешной операции ВСУ11:32
- Боевики сорвали перемирие на Донбассе гранатометным обстрелом, у ВСУ есть раненые - подробности11:08
- В Киеве прохожий пытался дать отпор пьяной толпе, открыв стрельбу. ВИДЕО10:52
- Обстановка на КПВВ: На «Марьинке» нет машин10:29
- ЦИК посчитала 99,76% протоколов - финальные результаты выборов в Раду удивили всех10:11
- В Горловке внезапно скончались 45 человек09:52
- На Харьковщине погиб командир ВСУ09:28
- Муж Скабеевой Евгений Попов приехал на Донбасс и стал хорошей мишенью для террористов "ЛНР"09:10
- Значительно увеличилось число грузовиков проследовавших в РФ через КПП «Гуково» и «Донецк»08:51
- Дончанин показал цены в бывшем гипермаркете «Ашан». ВИДЕО08:29
- «Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО17:14
- Стрельба и бойня: старые политики не хотят отдавать власть, Украина на пороге хаоса15:26
- Если не хочешь беды! названы вещи,, которые нельзя поднимать на улице10:35
- Те, у кого остались монеты СССР, могут стать миллионерами09:47
- Эти знаки Зодиака практически никогда не болеют09:06
- Врачи дали полезные советы, как быстро уснуть22:49
- Медики нашли самое эффективное средство от рака12:53
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Енергоефективність у кредит. Що варто знати?10:35
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера09:32
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали
- Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду
- Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания
- Надежда Савченко поразила результатом на выборах: такого не ожидала даже она, подробности
- "Я вам не мальчик", - журналист вступил в жаркую перепалку с Зеленским - подробности конфликта
- Савченко ошеломила признаем после фиаско на выборах: «Когда час расплаты придет»
- Савченко сделала неожиданное заявление об убитом главаре «ДНР». ВИДЕО
- Выборы в Верховную Раду: ЦИК обработала более 65% протоколов
- Предсказано скорое извержение супервулкана в Европе: последствия пугают даже ученых