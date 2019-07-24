Боевики «ДНР» и «ЛНР» совершают уголовные преступления в отношении мирных граждан

24.07.2019 11:29

Боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей кроме военных преступлений совершают уголовные преступления в отношении мирных жителей.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Пресс-служба МОУ со ссылкой на данные ГУР, сообщает о преступлениях, совершенных боевиками «ДНР», «ЛНР» и российскими оккупантами на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Так, на с 13 июля 2019 года, на оккупированных территориях Донбасса резко выросло количество преступлений, совершенных боевиками «ДНР» и «ЛНР»:

13 июля «военные» из состава 4 отдельной мотострелковой бригады 2 АК в н.п. Ясенивский Луганской области взорвали ручную гранату в общественном месте, в результате чего пострадала местная жительница;

14 июля боевик «ДНР» из 11 отдельного мотострелкового полка 1 АК убил гражданского мужчину;

17 июля двое боевиков «ДНР» из 11 отдельного мотострелкового полка совершили нападение на гражданских лиц (родители с детьми) и нанесли им тяжелые травмы;

18 июля подобный случай произошел также в н.п. Енакиево Донецкой области, где «военным» 1 АК были ранены два человека.