Бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар: ликвидирован террорист "ДНР"

24.07.2019 07:30

Стало известно о том, что на Донбассе был ликвидирован террорист "ДНР", который был родом из Донецкой области.

Так, на территории Донбасса военные Вооруженных сил Украины ликвидировали очередного оккупанта "ДНР", который решил воевать против украинских бойцов на стороне превдореспублики. Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на публикацию офицера ВСУ Анатолия Штефана.

Имя погибшего террориста Сусоев Александр Леонидович, позывной "Ставр".

Погибший оккупант родом из Донецкой области. По данным волонтерского сайта "Миротворец", украинец входил в состав так называемого девятого отдельного штурмового полка морской пехоты "ДНР". Он также воевал под Мариуполем.