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«ДНР» будет в Киеве»: скандальный Кот заговорил о наступлении
Скандальный украинский телеведущий Юрий Кот, который был голосом «антимайдана», пригрозил Украине приходом террористов «ДНР» в Киев Он заявил, что они якобы придут мстить за войну, но умолчал, что ее инициатором является Россия. Бредовыми обещаниями пособник оккупантов поделился в эфире пропагандистской программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», пишет Политека.
«А вы можете себе даже предположить попытаться, напрягитесь, что в какую-то секунду «ополчение» никто не будет сдерживать? И что пацаны реально за своих внучек, за своих жен, отцов пойдут?! Война закончится в Киеве, скорее всего. Они придут туда, в Киев! Вы понимаете, что их на самом деле сдерживают? У них накопился очень большой счет, к Зеленскому в том числе!» – устроил спектакль Кот прямо в студии.
Теги: Донбасс, Киев, ДНР, наступление
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