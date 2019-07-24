Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Авдеевской промке ВСУ сделали "грузом 200" ненавидевшего Украину террориста "Хантера"

24.07.2019 20:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Авдеевской промке ВСУ сделали "грузом 200" ненавидевшего Украину террориста "Хантера"

На одном из самых "горячих" участков фронта, Авдеевской промке, 22 июля был ликвидирован террорист "ДНР" по кличке "Хантер".

О смерти "Хантера" рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Террорист "Хантер" простился с жизнью в минувший понедельник, 22 июля, на Авдеевской промке, что недалеко от оккупированного Донецка. Об этом в сепаратистских пабликах написали его пособники.

Necro Mancer удалось идентифицировать ликвидированного террориста. Это оказался 32-летний житель Херсонской области Андрей Кривошеев.

"Хантер" оказался известен и украинскому "Миротворцу". Активисты подтвердили информацию о его гибели. "Выдавал себя за гражданина Беларуси, в НВФ с весны 2014, награжден медалью "За оборону Славянска". В июле 2015 имел трения с "МГБ ДНР", т. к. его родные проживают в Херсонской области Украины", - рассказали в "Миротворце". Они также уточнили, что "Хантер" был ярым любителем Путина и "русского мира". Он, в частности, называл "оккупированной" Херсонскую область.



Теги: Донбасс, ликвидация, террорист, ДНР, ВСУ, соцсети, МГБ, авдеевская промзона, НВФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх