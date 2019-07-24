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Савченко сделала неожиданное заявление об убитом главаре «ДНР». ВИДЕО

24.07.2019 08:12
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Савченко сделала неожиданное заявление об убитом главаре «ДНР». ВИДЕО

Надежда Савченко считает, что для Украины было бы лучше, если бы убитый главарь «ДНР» Александр Захарченко был жив.

Об этом нардеп заявила в интервью interviewer. today, отвечая на вопрос журналиста о том, что она почувствовала когда Захарченко подорвали в ресторане, передает donpress.com.

«Единственное — для Украины было бы лучше, если бы он был жив. У людей, которые все затевали, было какое-то понимание, зачем нужен конфликт. Они его лучше прочувствовали и понимали, что надо заканчивать. Конечно, человека всегда жаль. Именно как человека. Жаль, что случаются убийства, что люди не проживают свою жизнь спокойно в мире. Не развивают страну, а уничтожают ее. Я считаю что, наверное, Захарченко достоин был жизни», — сказала Савченко.



Теги: Украина, Донбасс, убийство, конфликт, ДНР, подрыв, Захарченко, заявление, Савченко
 
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