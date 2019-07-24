Савченко сделала неожиданное заявление об убитом главаре «ДНР». ВИДЕО

24.07.2019 08:12

Надежда Савченко считает, что для Украины было бы лучше, если бы убитый главарь «ДНР» Александр Захарченко был жив.

Об этом нардеп заявила в интервью interviewer. today, отвечая на вопрос журналиста о том, что она почувствовала когда Захарченко подорвали в ресторане, передает donpress.com.

«Единственное — для Украины было бы лучше, если бы он был жив. У людей, которые все затевали, было какое-то понимание, зачем нужен конфликт. Они его лучше прочувствовали и понимали, что надо заканчивать. Конечно, человека всегда жаль. Именно как человека. Жаль, что случаются убийства, что люди не проживают свою жизнь спокойно в мире. Не развивают страну, а уничтожают ее. Я считаю что, наверное, Захарченко достоин был жизни», — сказала Савченко.