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Савченко сделала неожиданное заявление об убитом главаре «ДНР». ВИДЕО
24.07.2019 08:12
Надежда Савченко считает, что для Украины было бы лучше, если бы убитый главарь «ДНР» Александр Захарченко был жив.
Об этом нардеп заявила в интервью interviewer. today, отвечая на вопрос журналиста о том, что она почувствовала когда Захарченко подорвали в ресторане, передает donpress.com.
«Единственное — для Украины было бы лучше, если бы он был жив. У людей, которые все затевали, было какое-то понимание, зачем нужен конфликт. Они его лучше прочувствовали и понимали, что надо заканчивать. Конечно, человека всегда жаль. Именно как человека. Жаль, что случаются убийства, что люди не проживают свою жизнь спокойно в мире. Не развивают страну, а уничтожают ее. Я считаю что, наверное, Захарченко достоин был жизни», — сказала Савченко.
Теги: Украина, Донбасс, убийство, конфликт, ДНР, подрыв, Захарченко, заявление, Савченко
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