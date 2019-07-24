- В "Л/ДНР" отстранили часть российских офицеров и вернули в РФ22:34
- В Керчи построят пешеходную копию Крымского моста21:45
- «Путин пытается менять свою методику»: генерал-лейтенант рассказал, для чего глава РФ прислал снайперов в Донецк21:16
- На Авдеевской промке ВСУ сделали "грузом 200" ненавидевшего Украину террориста "Хантера"20:28
- В Мариуполе патрульные спасли кошку-роженицу, которую сбил автомобиль19:52
- Члены НВФ блокируют работы по ремонту моста в Станице Луганской19:29
- 25 июля в ОРДЛО прибудет «внеочередной гумконвой» из России17:35
- В ОРДО за сутки произошло 34 пожара: есть жертвы16:30
- С блокпоста боевиков «ДНР» «Александровский» женщину увезла «скорая»14:52
- В Горловке автомобиль врезался в железобетонную опору13:29
Ситуация на Донбассе: боевики снова нарушили режим тишины
За минувшие сутки, 23 июля, пророссийские боевики на Донбассе один раз нарушили режим тишины.
Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба ООС.
"23 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по нашим защитникам с автоматического гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В частности, районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг из автоматического гранатомета и стрелкового оружия обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Луганского.
"Потерь с украинской стороны не зафиксировано. По данным разведки, 23 июля в результате подрыва на взрывном устройстве три оккупанта погибли и один ранен", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, разведка, гибель, обстрел, боевики, потери, ВСУ, ООС
- Украинская армия понесла новые потери, ликвидировав большое число боевиков
- Наемники РФ и боевики "Л/ДНР" понесли потери, пытаясь отомстить ВСУ за продвижение у Горловки
- ВСУ понесли потери на Донбассе: двое военнослужащих погибли, еще двое – ранены
- На Донбассе ВСУ отомстили за смерть побратима: семь оккупантов уничтожены
- ВСУ подорвали блиндаж российских наемников на Донбассе - повреждена бронетехника. ВИДЕО
- Боевики начали Новый год с обстрелов и получили "праздничную ответку" от ВСУ
- В "Л/ДНР" отстранили часть российских офицеров и вернули в РФ22:34
- В Керчи построят пешеходную копию Крымского моста21:45
- «Путин пытается менять свою методику»: генерал-лейтенант рассказал, для чего глава РФ прислал снайперов в Донецк21:16
- На Авдеевской промке ВСУ сделали "грузом 200" ненавидевшего Украину террориста "Хантера"20:28
- В Мариуполе патрульные спасли кошку-роженицу, которую сбил автомобиль19:52
- Члены НВФ блокируют работы по ремонту моста в Станице Луганской19:29
- Жительницу Станицы Луганской подозревают в организации сети информаторов «ЛНР»18:34
- 25 июля в ОРДЛО прибудет «внеочередной гумконвой» из России17:35
- В ОРДО за сутки произошло 34 пожара: есть жертвы16:30
- С блокпоста боевиков «ДНР» «Александровский» женщину увезла «скорая»14:52
- В "Л/ДНР" отстранили часть российских офицеров и вернули в РФ22:34
- Звільнення Кличка: у Зеленського пішли на радикальні заходи22:12
- В Керчи построят пешеходную копию Крымского моста21:45
- «Путин пытается менять свою методику»: генерал-лейтенант рассказал, для чего глава РФ прислал снайперов в Донецк21:16
- Победу Зеленского предсказали еще в 2015 году: всплыл неожиданный факт20:50
- На Авдеевской промке ВСУ сделали "грузом 200" ненавидевшего Украину террориста "Хантера"20:28
- В Мариуполе патрульные спасли кошку-роженицу, которую сбил автомобиль19:52
- Члены НВФ блокируют работы по ремонту моста в Станице Луганской19:29
- На Харьковщине прогремел мощный взрыв: подробности18:58
- Жительницу Станицы Луганской подозревают в организации сети информаторов «ЛНР»18:34
- «Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО17:14
- Стрельба и бойня: старые политики не хотят отдавать власть, Украина на пороге хаоса15:26
- Если не хочешь беды! названы вещи,, которые нельзя поднимать на улице10:35
- Те, у кого остались монеты СССР, могут стать миллионерами09:47
- Эти знаки Зодиака практически никогда не болеют09:06
- Врачи дали полезные советы, как быстро уснуть22:49
- Медики нашли самое эффективное средство от рака12:53
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Енергоефективність у кредит. Що варто знати?10:35
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера09:32
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины
- Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь
- Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания
- Надежда Савченко поразила результатом на выборах: такого не ожидала даже она, подробности
- "Я вам не мальчик", - журналист вступил в жаркую перепалку с Зеленским - подробности конфликта
- Савченко ошеломила признаем после фиаско на выборах: «Когда час расплаты придет»