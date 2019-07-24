В Керчи построят пешеходную копию Крымского моста

24.07.2019 21:45

В оккупированной Керчи в Комсомольском парке построят уменьшенную копию Крымского моста.

По данным местных СМИ, конкурс на право построить инсталляцию «Крымский мост» объявлен на сайте госзакупок РФ, передает donpress.com.

Отмечается, что в самом центре парка подрядчик построит уменьшенную копию моста, при этом на реализацию проекта отведено всего два месяца с момента заключения контракта. Копия моста будет состоять только из одной арки — копии автодорожной части длиной около 70 метров. Ее будут возводить практически по той же технологии, что и сам Крымский мост.