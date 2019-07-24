В "Л/ДНР" отстранили часть российских офицеров и вернули в РФ

24.07.2019 22:34

Часть российских офицеров на Донбассе отстранили от командования боевиками и вернули на родину.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает segodnya.ua.

Так, на оккупированных территориях Донбасса командование ВС РФ провело очередную ротацию кадрового личного состава в соединениях и частях российско-оккупационных войск. В то же время по результатам работы комплексных комиссий определенная часть командного состава была отстранена от должности и возвращена на территорию РФ.

Кроме того, в разведке отмечают, что для отдельных российских кадровых офицеров участие в вооруженной агрессии против Украины стала "трамплином" для дальнейшего карьерного роста. В частности, в июле на должность командующего 49 армии (Ставрополь) Южного военного округа ВС РФ назначен генерал-майор Зусько, который в 2014 году командовал "1 АК (Донецк)" российско-оккупационных войск.