Блогер из Донецка рассказал о странной "традиции" жителей "ДНР" на КПП

25.07.2019 12:51

Донецкий блогер раскрыл неожиданный нюанс жизни в "республике".

Блогер из Донецка Макс Баринов рассказал, что дончане, когда пересекают КПП на линии разграничения Украины и "ДНР", закапывают в землю документы, подтверждающие личность, и автомобильные номерные знаки, выданные в "молодой республике", передает "Диалог.UA".

Баринов добавляет, что часто дончане теряют свои тайники, впоследствии выплачивая штрафы за утерю документов.

По словам блогера, та же "песня" происходит с номерными знаками машин и техпаспортами: пересекая контрольно-пропускные пункты, дончане их постоянно меняют с "республиканских" на украинские и наоборот.