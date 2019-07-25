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Архив - Донецкая область

Блогер из Донецка рассказал о странной "традиции" жителей "ДНР" на КПП

25.07.2019 12:51
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Блогер из Донецка рассказал о странной "традиции" жителей "ДНР" на КПП

Донецкий блогер раскрыл неожиданный нюанс жизни в "республике".

Блогер из Донецка Макс Баринов рассказал, что дончане, когда пересекают КПП на линии разграничения Украины и "ДНР", закапывают в землю документы, подтверждающие личность, и автомобильные номерные знаки, выданные в "молодой республике", передает "Диалог.UA".

Баринов добавляет, что часто дончане теряют свои тайники, впоследствии выплачивая штрафы за утерю документов.

По словам блогера, та же "песня" происходит с номерными знаками машин и техпаспортами: пересекая контрольно-пропускные пункты, дончане их постоянно меняют с "республиканских" на украинские и наоборот.



Теги: Донбасс, традиция, документы, техпаспорт, ДНР, тайник, КПП, номерные знаки
 
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