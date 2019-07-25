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Боевики сорвали перемирие на Донбассе гранатометным обстрелом, у ВСУ есть раненые - подробности
Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" нарушили устойчивый режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе.
В течение минувших суток, 24 июля, гибридная армия Российской Федерации и ее наемники в рядах "Л/ДНР" придерживались устойчивого режима прекращения огня. Отмечается, что не было зафиксировано потерь с украинской стороны.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Однако с начала текущих суток 25 июля террористы "Л/ДНР" нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия. "В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел один обстрел позиций ВСУ возле Причепиловки из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета", - указано в сообщении штаба. Более того, в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения.
Теги: Донбасс, перемирие, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы
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