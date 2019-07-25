Дончанин показал цены в бывшем гипермаркете «Ашан». ВИДЕО

25.07.2019 08:29

Житель неподконтрольного Украине Донецка на своем канале в Ютуб опубликовал видео, в котором показаны цены на продукты в гипермаркете «Сигма-ленд» — бывший «Ашан», передает donpress.com.

В ролике можно увидеть стоимость следующих продуктов:

Батон — от 13 до 24 рублей

Хлеб — от 10 до 27 рублей

Яйца (3 десятка) — 141 руб 10 копеек

Яйца (десяток) — от 67 до 79 рублей

Перепелиные яйца (десяток) — 71 руб, 50 копеек

Кефир — от 48 до 129 руб

Сметана — от 31 до 71 руб

Творог — от 66 до 143 руб

Молоко — от 53 руб

Картофель — от 17 до 28 руб

Помидоры — 123 руб

Огурцы — 49 руб

Фарш рыбный — 235 руб

Сельдь — 108 руб