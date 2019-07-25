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Дончанин показал цены в бывшем гипермаркете «Ашан». ВИДЕО
25.07.2019 08:29
Житель неподконтрольного Украине Донецка на своем канале в Ютуб опубликовал видео, в котором показаны цены на продукты в гипермаркете «Сигма-ленд» — бывший «Ашан», передает donpress.com.
В ролике можно увидеть стоимость следующих продуктов:
Батон — от 13 до 24 рублей
Хлеб — от 10 до 27 рублей
Яйца (3 десятка) — 141 руб 10 копеек
Яйца (десяток) — от 67 до 79 рублей
Перепелиные яйца (десяток) — 71 руб, 50 копеек
Кефир — от 48 до 129 руб
Сметана — от 31 до 71 руб
Творог — от 66 до 143 руб
Молоко — от 53 руб
Картофель — от 17 до 28 руб
Помидоры — 123 руб
Огурцы — 49 руб
Фарш рыбный — 235 руб
Сельдь — 108 руб
Теги: Донецк, Донбасс, видео, продукты, Ашан, гипермаркет, цены
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