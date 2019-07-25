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Архив - Донецкая область

На Донбассе боевики снова нарушили режим тишины: один военнослужащий ранен

25.07.2019 07:49
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На Донбассе боевики снова нарушили режим тишины: один военнослужащий ранен

За минувшие сутки на Донбассе боевики не открывали огонь по позициям ВСУ, но с начала сегодняшних уже нарушили режим тишины.

Из-за вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"С начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия", - говорится в сообщении.
Огонь российские наемники открыли один раз в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку Причепиловки. Боевики ударили из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
"В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – рассказали в ООС.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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