На Донетчине найден тайник с боеприпасами

25.07.2019 22:13

В Донецкой области правоохранители обнаружила в селе Михайловка тайник с боеприпасами и оружием.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС, передает donpress.com.

В штабе уточнили, что тайник находился на территории завода по изготовлению биотоплива:

«25 июля, во время осмотра территории завода по изготовлению биотоплива в селе Михайловка, Донецкой области работники ГУНП Сумской и Донецкой области, а также СБУ изъяли арсенал боеприпасов. На указанной территории были обнаружены боевые патроны к автоматическому оружию. Также, во время следующих поисковых мероприятий были обнаружены 2 гранаты Ф-1 с запалами, две мины со взрывателями, РПГ и пакет с патронами около 500 — 600 шт. Осмотр прекращен до прибытия взрывотехников».