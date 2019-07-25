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Архив - Донецкая область

Названы главные проблемы на КПВВ Донбасса

25.07.2019 20:01
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Названы главные проблемы на КПВВ Донбасса

Основными проблемами на КПВВ в Донецкой области является отсутствие надлежащего уровня медицинской помощи и частные перевозчики.

Об этом сообщил представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский, передает donpress.com.

Так, он отметил:

«Сейчас домедицинскую помощь оказывают неправительственные международные организации, которые в любой момент могут прекратить свою деятельность. Поскольку каждый день через эти пункты проходят десятки тысяч людей, необходимо создавать там фельдшерские пункты».

В то же время, второй серьезной проблемой являются частные перевозчики, которые настойчиво заставляют людей во время прохода через КПВВ пользоваться их услугами. Лиснянский добавил:

«Это какая-то транспортная мафия. Подходят к старикам и настойчиво „рекомендуют“ воспользоваться их услугами».



Теги: Донбасс, транспорт, мафия, медицина, КПВВ, проблемы, перевозчики
 
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