Не хватает визитки Яроша: боевики ДНР выдали наглый фейк о ВСУ и опозорились

25.07.2019 20:39

В сети появился странный видеоролик, в котором якобы "украинские бойцы" на Донбассе стреляют из миномета и ругают президента Владимира Зеленского из-за перемирия.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter блогер Анатолий Штирлиц, пишет from-ua.

На записи двое пьяных, либо имитирующих опьянение мужчин в футболках с нацистской символикой и в масках заряжают миномет и стреляют из него. При этом один из них перед выстрелом отдает нацистский салют и говорит на украинском с заметным русским акцентом: "Зеля, пошел в задницу со своим перемирием!".

"Фейки бывают разные, но тут даже я прослезился. Тут есть все, кроме визитки Дмитрия Яроша и шеврона полка "Азов", – прокомментировал видео блогер.

Другие пользователи присоединились к шуткам над фейковым видео.