Обстановка на КПВВ: На «Марьинке» нет машин

25.07.2019 10:29

Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В общем через КПВВ последовало 46,8 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств:

«Марьинка» — 9990 человек и 1505 транспортных средств;

«Майорское» — 11 660 человек и 1250 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 8435 человек и 1335 транспортных средств;

«Гнутово» — 4645 человек и 975 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 12 025 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 40/30;

«Марьинка» — 0/0;

«Новотроицкое» — 20/70;

«Гнутово» — 20/20.