«Свое мы отмитинговали»: Ходаковский отреагировал на подготовку митинга в Донецке

25.07.2019 13:27

Экс-командир подразделения НВФ батальона «Восток» Александр Ходаковский на своей странице в соцсети раскритиковал проведение «митинга с обращением к президенту РФ с просьбой признать выбор Донбасса» в неподконтрольном Украине Донецке. Сегодня утром он опубликовал пост, который позже удалил, однако. российский пропагандист Роман Манекин сделал скрин поста и опубликлвал его, пишет ДонПресс.

Так, в своей утренней публикации Ходаковский отметил:

«Ребята задают вопросы — участвовать, не участвовать. Мое мнение такое: поскольку, как говорят организаторы, митинг согласован руководством Республики и представляет из себя первое за последние годы не одэдээровское мероприятие, разрешенное Пушилиным официально, — участие в нем не будет являться чем-то противоправным и ответственности за участие в нем вы нести не будете. Поэтому принимайте решение самостоятельно и экипируйтесь в зависимости от погодных условий. А мы в это время постоим на страже рубежей — свое мы отмитинговали в четырнадцатом и в очередной раз свое теперь уже давнее решение подтвердим делом, — это тоже легальная и официально разрешенная акция.»

Чуть позже, после удаления поста, Ходаковский написал еще одну публикацию. в которой сообщил, что он участвовать в митинге не планирует:

«Я удалил утреннюю запись по поводу митинга, поскольку призыва приходить на митинг в ней не содержалось, но содержалось четкое указание на то, что мы, люди, занятые практической стороной жизни, в политических акциях, в тонкости организации которых нас не посвящали по существующей практике держать военных за пушечное мясо, участвовать не планируем. При этом отдельные организаторы митинга позволили себе по-своему интерпретировать мои слова, — что я нахожу неприемлемым. Если организаторы акции, зная о моем нахождении в Донецке и зная меня лично, решили проигнорировать возможность обсудить со мной этот вопрос, но, тем не менее, не проигнорировали возможность использовать мое имя, чтобы усилить агитацию — это говорит о них не лучшим образом».