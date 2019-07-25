- На Донетчине найден тайник с боеприпасами22:13
- Не хватает визитки Яроша: боевики ДНР выдали наглый фейк о ВСУ и опозорились20:39
- В «ДНР» отчитались об увеличении пенсионных выплат20:19
- Названы главные проблемы на КПВВ Донбасса20:01
- Под Горловкой российская мина убила пенсионерку - террористы путаются в показаниях19:42
- Возле КПВВ "Марьинка" боевики похитили мужчину18:18
- В Амвросиевском районе два дня искали заблудившегося мужчину18:01
- Командующий ООС рассказал о продвижении ВСУ на Донбассе17:42
- В «ДНР» назвали среднюю пенсию и число получателей минимальной17:06
- Жители ОРДЛО могут лишиться права въезда в Европу из-за паспортов РФ15:52
В «ДНР»: Как выглядят окраины и центр Иловайска сегодня. ВИДЕО
Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) Артур показал, как сегодня выглядят центр и окраины Иловайска, где в августе 2014 года шли ожесточенные боевые действия. Об этом пишут Донецкие новости.
На въезде в город возле стеллы проходит дорога, ведущая к контрольно-пропускному пункту «Успенка» на границе с Российской Федерацией. «Дорога в отличном состоянии, ни одной ямы, ни одной выбоины», – отмечает Артур.
Однако в самом городе ситуация с дорогами иная.
На улицах Иловайска много частных домов, однако город выглядит пустынным и заброшенным. «Тут очень много разрушенных домов. В 2014 году город пережил настоящий ужас: сколько сюда прилетело снарядов, сколько тут было разрушено домов – это просто не передать. Некоторые дома, конечно, уцелели после тяжелых обстрелов, но немногие», – говорит макеевчанин.
Он показал, как сегодня выглядит железнодорожное депо в Иловайске и центр города. «Люди в городе есть. Город очень чистый, ухоженный», – отметил Артур.
На его обзор отреагировали пользователи социальной сети:
«Jean Иловайск»: «Показал не весь город. Поправка: 25 тыс. жителей было при СССР, перед войной – 15-17 тыс., сейчас не знаю, боюсь, что тысяч 10. За труды лайк»;
Марина: «В Иловайске еще достопримечательности – это Свято-Вознесенский храм, железнодорожный вокзал и "Белый КамАЗ" – памятник гумконвою МЧС России. А по дороге в Иловайск есть живописный поселок Грузско-Ломовка, там расположен Свято-Касперовский монастырь, в окрестностях есть источники»;
Алена: «Хороший город! Жалко, что теперь окрещен такой трагедией!».
Теги: Донбасс, Иловайск, город, дороги
- Заявление Януковича: "В стране - переворот. Моей отставки не будет" (ВИДЕО)
- Граница между Донецком и Макеевкой изменится?
- Красноармейский район: насколько правдив областной рейтинг?
- «Люди все узнают!» В команде Зеленского рассказали, что сделают с виновниками Иловайской трагедии
- Житель Иловайска позарился на сумку с едой и лекарством
- Суд за полкилограмма наркотиков дал пять с половиной лет
- На Донетчине найден тайник с боеприпасами22:13
- В Луганске во время пожара в доме сильно обгорел мужчина21:02
- Не хватает визитки Яроша: боевики ДНР выдали наглый фейк о ВСУ и опозорились20:39
- В «ДНР» отчитались об увеличении пенсионных выплат20:19
- Названы главные проблемы на КПВВ Донбасса20:01
- Под Горловкой российская мина убила пенсионерку - террористы путаются в показаниях19:42
- Возле КПВВ "Марьинка" боевики похитили мужчину18:18
- В Амвросиевском районе два дня искали заблудившегося мужчину18:01
- Командующий ООС рассказал о продвижении ВСУ на Донбассе17:42
- В «ДНР» назвали среднюю пенсию и число получателей минимальной17:06
- В Киеве неизвестные напали на Порошенко. ВИДЕО22:35
- На Донетчине найден тайник с боеприпасами22:13
- Интимный скандал в ВСУ получил резонансное продолжение: что произошло21:52
- Психолог назвал слово, помогающее успокоиться21:27
- В Луганске во время пожара в доме сильно обгорел мужчина21:02
- Не хватает визитки Яроша: боевики ДНР выдали наглый фейк о ВСУ и опозорились20:39
- В «ДНР» отчитались об увеличении пенсионных выплат20:19
- Названы главные проблемы на КПВВ Донбасса20:01
- Под Горловкой российская мина убила пенсионерку - террористы путаются в показаниях19:42
- ЦВК порахувала 100% протоколів19:19
- Психолог назвал слово, помогающее успокоиться21:27
- Безсмертный: Война России с Украиной – это провал модели европейской и мировой безопасности18:43
- Диетологи рассказали об идеальном летнем фрукте для похудения14:18
- Как поделили власть в Донецкой области12:26
- «Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО17:14
- Стрельба и бойня: старые политики не хотят отдавать власть, Украина на пороге хаоса15:26
- Если не хочешь беды! названы вещи,, которые нельзя поднимать на улице10:35
- Те, у кого остались монеты СССР, могут стать миллионерами09:47
- Эти знаки Зодиака практически никогда не болеют09:06
- Врачи дали полезные советы, как быстро уснуть22:49
- "Я вам не мальчик", - журналист вступил в жаркую перепалку с Зеленским - подробности конфликта
- Савченко ошеломила признаем после фиаско на выборах: «Когда час расплаты придет»
- Савченко сделала неожиданное заявление об убитом главаре «ДНР». ВИДЕО
- Готовьтесь к новым холодам: синоптик дала свежий прогноз на конец июля
- «Здесь не Россия»: Ходаковский жестко обратился к членам НВФ
- В Горловке внезапно скончались 45 человек
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера
- "У Путина в голове сидят совсем не Донбасс и Крым", - Илларионов рассказал, что обязан знать Зеленский про главу Кремля
- Порошенко ошарашил планами в Раде, Зеленский принимает меры: «Он уже не в том возрасте, чтобы…»
- "Ну вот кто мне скажет, для чего вот это живет в Украине?" - кадры из Луганска потрясли всю страну