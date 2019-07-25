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Архив - Донецкая область

В Горловке внезапно скончались 45 человек

25.07.2019 09:52
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В Горловке внезапно скончались 45 человек

Во временно оккупированной Горловке высокий уровень смертности среди гражданского населения. Так, за неделю внезапно скончались 45 человек.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Горловке за минувшую неделю внезапно скончались 45 человек. Речь ведется не о людях скончавшихся в результате длительных хронических заболеваний или в лечебных учреждениях, а о внезапных смертях.

Кроме того за тот же период времени в городе обнаружены два трупа.



Теги: Донбасс, Горловка, смертность, труп, смерть, население, оккупация
 
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