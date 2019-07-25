ВСУ продолжают громить "ДНР" на Донбассе: взорван еще один опорный пункт боевиков на передовой. ВИДЕО

25.07.2019 13:23

Передовые подразделения украинской армии смогли уничтожить опорный пункт российских наемников на Донбассе в ответ на многократные нарушения достигнутых в Минске договоренностей. Об этом на своей странице в социальной сети написал один из пользователей и показал видео подрыва., пишет Диалог.UA.

Кадры ранее снял один из военнослужащих украинской армии на передовой. "Недавно (до 21 июля) плохие ребята нарушали своим поведением представления о любви и гармонии, поэтому исключительно в рамках Минских договоренностей им сожгли ВОП", - пишет пользователь.