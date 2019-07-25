Значительно увеличилось число грузовиков проследовавших в РФ через КПП «Гуково» и «Донецк»

25.07.2019 08:51

Через КПП «Гуково» и «Донецк» резко увеличилось количество грузовых автомобилей проследовавших с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в Еженедельном отчете СММ ОБСЕ на российских КПП «Гуково» и «Донецк» по состоянию на 23 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«В течение отчетного периода наблюдатели обнаружили 1084 грузовых автомобиля (по сравнению с 1 001 в предыдущую отчетную неделю), пересекающих границу в обоих направлениях на обоих КПП (635 на ПП Гуково и 449 на ПП Донецк); 707 из этих грузовиков въехали в Российскую Федерацию, а 377 — в Украину. В течение отчетной недели наблюдатели заметил значительное увеличение движения грузовых автомобилей на Гуковском КПП».