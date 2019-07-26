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Делегация США во главе с Волкером "засветилась" в зоне ООС

26.07.2019 22:44
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Делегация США во главе с Волкером "засветилась" в зоне ООС

Делегация США во главе со спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером 26 июля побывала в зоне проведения Операции Объединенных сил. О визите Волкера на Донбасс рассказала в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA".
В пятницу, 26 июля, Волкер с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором отправился в зону проведения ООС. Там они обсудили ситуацию с командующим Объединенных сил Александром Сирским. Кроме того, представители Вашингтона еще и лично посетили Станицу Луганскую, где продолжается разведение сил, и поговорили с местными жителями. Стоит отметить, что Волкер прибыл с рабочим визитом в Киев в четверг, 25 июля. Последние 2 дня у него был очень насыщенный график. Спецпредставитель Госдепа, в частности, провел переговоры с главой наблюдательного совета при "Укроборнпроме" Айварасом Абромавичусом, экс-президентом Петром Порошенко, лидером Украины Владимиром Зеленским и другими.



Теги: США, Донбасс, делегация, Волкер, ООС
 
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